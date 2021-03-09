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اليمن.. الحوثيون يعلنون عن عملية تبادل للأسرى في محافظة مأرب

أخبار العالم العربي

اليمن.. الحوثيون يعلنون عن عملية تبادل للأسرى في محافظة مأرب
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية اليوم الثلاثاء، عن عملية جديدة لتبادل الأسرى في محافظة مأرب التي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدا عسكريا حادا.

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الحوثيون يعلنون عن عملية تبادل للأسرى في مأرب
الحوثيون يعلنون عن عملية تبادل للأسرى في مأرب

وكتب رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "بعون الله وتوفيقه تم اليوم الثلاثاء 25/رجب/1442 الموافق 9/مارس/2021 تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مٲرب، ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى".

ولم يكشف المسؤول الحوثي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

المصدر: RT

 

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