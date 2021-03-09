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العراق. . تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس في بغداد بالتزامن مع ذكرى وفاة الإمام الكاظم

أخبار العالم العربي

العراق. . تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس في بغداد بالتزامن مع ذكرى وفاة الإمام الكاظم
Reuters
بغداد، أرشيف
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أعلنت محافظة العاصمة العراقية بغداد تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس لجميع الدوائر التابعة لها، باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية.

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مليون زائر يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم في بغداد

وذكر بيان للمحافظة أن محافظة بغداد، وبالتزامن مع مناسبة ذكرى وفاة الإمام، موسى الكاظم، أحد الأئمة الإثني عشر لدى المسلمين الشيعة، حيث يقع ضريحه في شمال العاصمة العراقية بغداد، قررت إعلان تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وأوضح البيان أن "تعطيل الدوام سيشمل جميع الدوائر والمديريات التابعة لمحافظة بغداد، باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية والبلدية".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

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