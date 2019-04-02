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مليون زائر يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم في بغداد

أخبار العالم العربي

مليون زائر يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم في بغداد
Reuters KHALID AL-MOUSILY
الكاظمية
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أحيا أكثر من ميلون زائر الليلة الماضية ذكرى وفاة الإمام الكاظم، أحد الأئمة الإثني عشر لدى المسلمين الشيعة في العاصمة العراقية بغداد، حيث ضريحه.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للعتبة الكاظمية جمال الدباغ، قال إن "المدينة إستقبلت خلال أسبوع واحد 5 ملايين و150 ألف زائر"، فيما تجمع أكثر من مليون زائر ليلة أمس عند الضريح.

وتوافد الزائرون من أغلب المحافظات العراقية، وآلاف الزوار الأجانب، بعضهم سيرا على الأقدام من مناطقهم لإحياء هذه الذكرى.

واتخذت السلطات الأمنية إجراءات مشددة في بغداد حيث قطعت منذ ثلاثة أيام عددا من الطرق لتأمين سير الزائرين نحو المرقد الواقع في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.

ويرتدى الزائرون أثناء الزيارة المليونية والتي تتكرر سنويا، الملابس السوداء ويحملون الرايات التي كتبت عليها عبارات العزاء.

المصدر: RT

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