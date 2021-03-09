الدبيبة أمام مجلس النواب الليبي: جميعهم من دون استثناء يريدون "وزارة الدفاع"

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، أن بعض الوزارات، ومنها حقيبة الدفاع، لم يتم التوافق بشأنها، بسبب ضيق الوقت.

وقال الدبيبة في جلسة مجلس النواب الليبي المخصصة لمنح الثقة لحكومته: "لم يتم التوافق حول وزارة الدفاع، وليست هناك إمكانية لهذا التوافق في ظل هذا الوقت الضيق".

ولفت في هذا السياق إلى أن من وصفهم بـ"المتحاربين والمتصارعين جميعهم يريدون وزارة الدفاع، كلهم دون استثناء"، مشددا في هذا الصدد على أنه لن يسمح "بالحرب مرة أخرى".

وأكد رئيس الوزراء الليبي المكلف أيضا في هذا الشأن: "أهدافنا كبيرة وأكبر من اختيار وزير أو مسؤول بالحكومة".

وأفيد بأن الدبيبة قبل بدء جلسة اليوم، عقد احتماعا مغلقا مع رئاسة مجلس النواب لبحث بعض الأسماء التي أدخلت في قائمة التشكيلة الوزارية، وذلك على خلفية أصوات طالبت بالأمس بتغيير بعض المرشحين.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة بحث مع رئاسة مجلس النواب إمكانية تقليص تشكيلته الوزارية، فيما تحدثت تقارير أخرى عن أن التشكيلة الوزارية مكونة من 35 عضوا، وأن الدبيبة سيتولى أيضا حقيبة الدفاع.

المصدر: بوابة الوسط + RT