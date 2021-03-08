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وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في الدوحة

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وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في الدوحة
RT
العلمان القطري والسعودي
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اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، الذي يزور البلاد حاليا.

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رسالة من العاهل السعودي لأمير قطر
رسالة من العاهل السعودي لأمير قطر

وذكرت وكالة الانباء القطرية أن الزيارة تأكيدا على "قوة العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين .. وعلى الرغبة القوية والصادقة لدى قيادتي البلدين على تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتطوير مسيرة التعاون بما يعود على سائر المنطقة بالخير والأمن والسلام".

كما جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات المنطقة.

وبعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير قطر تميم بن حمد. وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

وعادت العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 3 سنوات من المقاطعة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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