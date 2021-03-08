 
مباشر
عاجل
الرئاسة التركية: يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج للسلام والاستقرار

رسالة من العاهل السعودي لأمير قطر

أخبار العالم العربي

رسالة من العاهل السعودي لأمير قطر
AFP
أمير قطر وملك السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px7b

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير قطر تميم بن حمد.

إقرأ المزيد
الدوحة: أمير قطر أجرى اتصالا بولي العهد السعودي
الدوحة: أمير قطر أجرى اتصالا بولي العهد السعودي

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تلقى تميم الرسالة التي "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي،  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

وعادت العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 3 سنوات من المقاطعة.

المصدر: قنا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا