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استقالة وزير العمل الأردني بعد 24 ساعة من تعديل حكومي

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استقالة وزير العمل الأردني بعد 24 ساعة من تعديل حكومي
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قدم، معن مرضي عبد الله القطامين، وزير العمل الأردني، استقالته بعد 24 ساعة من تعديل حكومي.

وأصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور معن مرضي عبد الله القطامين، وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021.

وأصدرت الأرادة الملكية أمرا بتكليف أيمن رياض سعيد المفلح، وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، اعتبارا من تاريخ اليوم.

​ووافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمس الأحد، على تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة.

المصدر: الغد الأردنية

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