وكالة أنباء السودان: الحكومة الإثيوبية قدمت دعما لوجستيا لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق

اتهمت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، الحكومة الإثيوبية بأنها قدمت دعما لوجستيا لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق، موضحة أن الدعم عبارة عن "أسلحة وذخائر ومعدات قتالية".

وأفادت الوكالة بأن "الدعم وصل من منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته".

وأشارت إلى أن "الحكومة الإثيوبية تهدف لاستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي أثيوبي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية".

المصدر: "سونا"