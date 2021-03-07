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نواب بالبرلمان الليبي يصلون إلى سرت لبحث حكومة الوحدة

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نواب بالبرلمان الليبي يصلون إلى سرت لبحث حكومة الوحدة
Reuters AK
العلم الليبي
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وصل عشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرفي الصراع إلى مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة، اليوم الأحد، لبحث حكومة وحدة مقترحة في جلسة هذا الأسبوع.

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ويجتمع البرلمان للنظر في منح الثقة لحكومة أعلنها عبد الحميد الدبيبة الذي اختير رئيسا للوزراء الشهر الماضي في حوار سياسي استضافته الأمم المتحدة في جنيف.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن زهاء 75 عضوا وصلوا إلى سرت في وقت متأخر الأحد.

وستنظر الجلسة المقررة غدا الاثنين في النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة.

وانقسم البرلمان، شأنه شأن معظم المؤسسات الحكومية، بعد فترة وجيزة من انتخابه في 2014 مع انقسام ليبيا بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

المصدر: "رويترز"

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