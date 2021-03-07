قاذفتان أمريكيتان تنفذان "دورية جوية" فوق الشرق الأوسط بمشاركة مقاتلات سعودية وإسرائيلية وقطرية

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تابعتين له نفذتا "دورية جوية متعددة الجنسيات" في أجواء الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن هذه الدورية الجوية نفذت بهدف "ردع العدوان وطمأنة الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".

وأشارت القيادة إلى أن طائرات تابعة لعدة دول شريكة، منها إسرائيل والسعودية وقطر، رافقت القاذفتين خلال الدورية، بالإضافة إلى مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورية تعد رابع انتشار للقاذفات في الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر مقاتلات تابعة له وهي ترافق القاذفتين الأمريكيتين خلال الدورية.

المصدر: RT