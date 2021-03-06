دياب: حكومتي عاجزة وقد ألجأ إلى الاعتكاف

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، إنه لا يمكن لحكومته مواجهة التحديات ولا بد من "الإسراع بتشكيل حكومة جديدة على قاعدة الخطة الإصلاحية".

وتساءل دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: "ما ذنب المواطنين حتى يدفعوا ثمن الأطماع السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار".

وأضاف: "هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالي وتشكيل حكومة".

وتابع: "الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟".

ولفت إلى أنه لا حل للأزمة المالية التي تعيشها البلاد حاليا من دون مفاوضات مع البنك الدولي.

ويواجه لبنان أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب الأهلية، حيث فقدت الليرة اللبنانية 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، على الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية لا تزال تجرى بسعر الليرة اللبنانية الرسمية قبل الأزمة وهو 1500 ليرة للدولار، بينما انخفضت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 9000 ليرة.

المصدر: RT