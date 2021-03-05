مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طريق الكريمات إلى 20 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي شهده طريق الكريمات في مصر، مساء الجمعة، إلى 20 حالة وفاة، فيما أصيب اثنان آخران.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة بوقوع حادث بطريق الجيش قبل بوابة الكريمات باتجاه محافظة بني سويف.

وتبين اصطدام سيارة نقل "تريلا" محملة بمواد بناء بسيارة ميكروباص قبل 5 كيلومترات من البوابة بنطاق مركز أطفيح. وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصا وإصابة اثنين آخرين، جرى توزيعهم على مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح.

المصدر: RT