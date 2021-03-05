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السفارة الأمريكية تؤكد الحاجة لمنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة بشكل عاجل

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السفارة الأمريكية تؤكد الحاجة لمنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة بشكل عاجل
Reuters
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أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا الحاجة الماسة إلى منح الثقة للحكومة الجديدة في اسرع وقت من أجل الاضطلاع بمهامها واتخاذ إجراءات عاجلة.

وقال السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، في بيان على "تويتر": "هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى، إن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكّن من مباشرة مهامها".

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أمس الخميس، أنه سلم رئاسة مجلس النواب الأسماء المقترحة لتشكيلة حكومته الجديدة، تمهيدا لمنحها الثقة.

فيما أكد الناطق باسم مجلس النواب أن جلسة مناقشة منح الثقة ستُعقد في موعدها المقرر يوم الإثنين المقبل بمدينة سرت.

المصدر: RT + السفارة الأمريكية في ليبيا

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