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السفارة الأمريكية في مصر تعلن عن مكافأة بالملايين للحصول على معلومات عن "بوسورة"

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في مصر تعلن عن مكافأة بالملايين للحصول على معلومات عن
Reuters
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أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، أنه واشنطن رصدت ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى توقيف أو إدانة شخص يدعى "فاكر بوسورة".

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وذكرت السفارة الأمريكية في منشور لها مساء الخميس، أن بوسورة غادر عام 1988، مسقط رأسه تونس، ليقيم في فرنسا ثم غادر فرنسا في عام 1991 وهاجر إلى مونتريال بكندا، وسافر ذهابا وإيابا من كندا إلى تونس بشكل متكرر خلال التسعينيات من القرن الماضي.

ولفتت سفارة الولايات المتحدة، أن بوسورة، الذي لم تعلن جرائمه في منشورها، حصل على الجنسية الكندية عام 1999، وأثناء وجوده في كندا، التحق بمسجد السنة في مونتريال.

وذكرت السفارة أن بوسورة، غادر كندا عام 1999، وربما قام بعدة رحلات إلى أفغانستان بين عامي 1999/2000، ولا يعرف موقع تواجده حاليا، وبعد تلقيه تدريبات من تنظيم القاعدة في أفغانستان، عاد إلى كندا.

وقالت السفارة في بيانها: "إذا كانت لديك أي معلومات تتعلق بهذا الشخص، فيرجى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي إذا كنت في الولايات المتحدة، أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية إذا كنت بالخارج".

المصدر: RT

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