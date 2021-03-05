 
مباشر
عاجل
أنقرة: قرارات الجامعة العربية مرفوضة وحماية سيادة الدول العربية من أهم أولوياتنا

مفتي الأردن: لقاح كورونا لا يفطر الصائم في شهر رمضان

أخبار العالم العربي

مفتي الأردن: لقاح كورونا لا يفطر الصائم في شهر رمضان
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwl3

كشف مفتي الأردن، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، حكم الحصول على لقاح كورونا في نهار شهر رمضان.

إقرأ المزيد
الأردن.. 197 مسنا في دور الرعاية الاجتماعية يتلقون لقاح كورونا
الأردن.. 197 مسنا في دور الرعاية الاجتماعية يتلقون لقاح كورونا

وقال الخصاونة أمس الخميس: "لقاح كورونا مثله مثل أي لقاح يؤخذ بالعضل، لا يفطر الصائم في شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "لكن في حال تعرض من أخذ اللقاح لأعراض جانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة، وقام بأخذ الدواء وأفطر، فعليه قضاء ذلك اليوم التزاما بالنص القرآني "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

وحذر مفتي الأردن من إقامة تجمعات في شهر رمضان، مؤكدا على أنها غير جائزة إذا كانت على خلاف القانون أو ترتب عليها ضرر.

وأشار إلى أن التجمعات في المناسبات الاجتماعية ونتيجة الوباء قد انخفضت بصورة كبيرة في بلاده، داعيا إلى أخذ الحذر والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة الناس وسلامتهم.

المصدر: وكالة عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا