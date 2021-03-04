الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بسلالة فيروس كورونا البريطانية

قال معهد "باستور" التابع للحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، إنه تم رصد 6 حالات إصابة جديدة بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثمانية.

وأضاف في بيان أن أربعا من الحالات الجديدة كانت مخالطة للحالتين اللتين أكدت الفحوص إصابتهما بالسلالة البريطانية في 25 من فبراير المنصرم.

ورصدت وزارة الصحة الجزائرية 168 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 113761 حالة.

كما سجلت الوزارة 6 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد ضحايا العدوى في الجزائر إلى 3002.

المصدر: RT