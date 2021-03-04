مصر وتونس تبحثان الأوضاع في ليبيا والبحر المتوسط

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره التونسي عثمان الجرندي اليوم الخميس، الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين القاهرة وتونس.

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وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء الذي جمعهما وأكد خلاله وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن الوضع في المتوسط وليبيا يستدعي عقد مشاورات مكثفة بين مصر وتونس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجرندي: "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة".

وأشار إلى أن هناك اتصالا دائما وتنسيقا في كافة القضايا المطرحة، و"سوف نواصل العمل على هذا الأساس حتى نعطي رسائل لشرائكنا أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض"، مؤكدا أن "الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي".

المصدر: "أخبار اليوم"