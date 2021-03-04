مصر.. النيل يبتلع 7 أشخاص

لقي 7 أشخاص مصرعهم غرقا في نهر النيل بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا في أسيوط بمصر، وذلك بعد سقوط سيارتهم التي يستقلونها في مجرى النهر.

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وابتلعت مياه النيل 7 أشخاص هم: محمد مختار كمال، وشحاتة سيد محمد، ومحمود عرفة عبدالحافظ، ومصطفي أشرف أحمد عبدالحافظ، وسيد عبدالرحيم خليفة عبدالحافظ، وحنفي محمود عبدالحافظ، ومصطفي كمال عبدالحافظ"، وجميعم من قرية الدوير.

وسقطت السيارة في نهر النيل أثناء انتظارها بالمرسى الغربي لقدوم معدية قرية مجريس، للانتقال إلى مركز البداري، ولكن السائق فقد السيطرة على فرامل السيارة، فانزلقت في النهر.

المصدر: "الأهرام"