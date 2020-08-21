مصر.. غرق مركبة مشهورة في مياه النيل (صور)

تعرضت المركبة النيلية المشهورة "جولدن جيم" للغرق في مياه نهر النيل بمنطقة الدقي في مصر، حيث استيقظ المواطنون على غرق العائمة النيلية الشهيرة.

وكشف شاهد عيان تفاصيل الحادث وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، وأكد أنه في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس حصل انقلاب جزئي، وميل للمركبة النيلية جولدن جيم، وهو ما تسبب فى تهشم الجزء الأكبر لها وفي حدوث خسائر فى الأدوات والأجهزة الرياضية الموجودة داخل الجيم بالمركبة.

وأوضح شاهد العيان أن العائمة النيلية جولدن جيم لم يكن بها أي من العاملين أو المشرفين عليها أثناء وقوع الحادث، حيث غادر الجميع العائمة النيلية قبل الحادث بساعات، موضحاً أن الخسائر أصبحت كبيرة جداً للجيم داخل العائمة مضيفاً أن السبب الرئيسي في الحادث هو ثقل المعدات الرياضية على المركب.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق عائمة بكورنيش النيل بمنطقة الدقي.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وفرضت قوات الشرطة بقسم الدقي حاجزا أمنيا.

وتبين بالفحص أنه أثناء محاولة مسؤولي العائمة انتشالها بعد أن غمرت المياه الطابق الأول في وقت سابق، ازداد الوضع سوء ليصف مصدر المشهد "العوامة مالت على جنبها".

كما كشفت التحريات انهيار الطابق الثالث من الباخرة النيلية بالدقى بعد قيام عمال بإجراء إصلاحات بها ودلت التحريات أن الباخرة سبق وأن تعرضت العام الماضى لحادث غرق منها الطابق الأول، وتم انتشالها واليوم كان عمال يقومون بأعمال إصلاح وبعد انصرافهم انهار الطابق الثالث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية