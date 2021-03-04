مصر.. الكشف عن موعد أولى جلسات مجلس الشيوخ لأول مرة منذ 7 سنوات

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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ووفقا لموقع "مصر تايمز" المصري، فإن مجلس الشيوخ يستعد لانعقاد أولى جلساته، يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بعد تصديق الرئيس المصري على القانون.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الشيوخ إجراءات تشكيل اللجان النوعية خلال جلسة الإثنين المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وكانت قد عقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المصري في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد غياب نحو 7 أعوام عن الحياة السياسية المصرية، بعد أن اكتمل عدد أعضائه بالـ100 عضو المعينين بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المخصص له وفق قانون المجلس تعيين ثلث أعضائه.

المصدر: مصر تايمز