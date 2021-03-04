الحريري: لا أنتظر رضى السعودية ولا غيرها لتشكيل الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، إنه "على عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها".

وجاء رد المكتب الإعلامي للحريري على ما نشر عن أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، بالإضافة إلى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا، واصر في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، إلا أن الحريري رفض لأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية".

وأكد المكتب الإعلامي لسعد الحريري في بيان أن "الحريري لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد. كما أنه على عكس حزب الله، المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين".

وتساءل: "إذا كانت كتلة التيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما هو مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث أعضاء الحكومة (خمسة زائدا واحدا من أصل 18)، في وقت كان الرئيس عون نفسه هو من يرفض في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان أن يكون لرئيس الجمهورية أي وزير في الحكومة، إذا لم يكن لديه كتلة نيابية تساهم في منحها الثقة ودعمها؟".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام