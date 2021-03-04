نائب مصري يدعو الحكومة للتدخل بشكل عاجل لتقنين الـ"توك توك"

طالب النائب المصري، محمود قاسم، من الحكومة سرعة التدخل لإنهاء مشكلات الـ"توك توك" خاصة أنه لا توجد إحصائية محددة أو حصر لعدد التكاتك الموجودة بمصر، لكونها غير مرخصة.

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وأشار قاسم إلى أن "هناك من يشير إلى أن عدد التكاتك في مصر يزيد عن 4 ملايين توك توك، وهذه بمثابة كارثة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية".

وقال في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "التوك توك أصبح حقيقة فى الواقع ولا أحد ينكرها، خاصة أن هناك شريحة كبرى من المواطنين أصبحوا يعتمدون عليه اعتمادا رئيسيا للتنقل داخل المناطق المكتظة بالسكان وداخل المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية".

وأكد أن "التوك توك" أصبح ظاهرة مرضية وخطيرة في المجتمع المصري.

وطالب النائب المصري من الحكومة "العمل على حل الآثار السلبية الناجمة عنه فضلا عن هذه الظاهرة التى تسببت فى مشكلات مزمنة، خاصة أن هناك عناصر سيئة ترتكب العديد من الجرائم، خاصة سرقة السيدات واختطاف الاطفال وغيرها من الجرائم"، مؤكدا أن "الحل الأمثل هو تقنين التوك توك واستخراج تراخيص تسجيله، وتحديد خطوط سير له، بعد أن أصبح يسير داخل جميع الميادين والشوارع، بما فيها الطرق السريعة والطريق الدائري".

وحذر قاسم من استمرار ارتكاب الجرائم من قبل سائقي "التوك توك"، مؤكدا أن الحل الوحيد هو تقنيين استخدام "التوك توك" خاصة أن الإحصاءات تشير إلى وجود 4 ملايين "توك توك"، الغالبية الساحقة منها تعمل بدون تراخيص.

ناصر حاتم

المصدر: RT