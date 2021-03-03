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مصدر أمني يكشف نوع الصواريخ التي استخدمت بضرب قاعدة "عين الأسد" في العراق

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مصدر أمني يكشف نوع الصواريخ التي استخدمت بضرب قاعدة
Reuters Alaa Al-Marjani
قاعدة "عين الأسد" في العراق - أرشيف
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أفاد مصدر أمني مطلع، بأن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، من ذات الطراز التي كانت تستخدم ضد القوات الأمريكية في الأعوام 2006 - 2010.

وأشار، إلى أن "8 صواريخ أصابت القسم الأمريكي في القاعدة، في حين وقع صاروخان على القسم الخاص بالتحالف الدولي".

من جهته، أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تعرض قاعدة "عين الأسد" التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي اليوم الأربعاء.

وكتب المتحدث باسم عملية "العزم الصلح"، واين ماروتو، في تقرير أولي عن الحادث نشره على "تويتر"، أن "10 صواريخ استهدفت القاعدة في الساعة الـ7:20 من فجر اليوم".

ولم يكشف ماروتو عما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات المنتشرة في القاعدة.

بدورها، تمكنت القوات الأمنية العراقية، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في القاعدة العسكرية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

المصدر: وكالات

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