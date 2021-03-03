مصدر أمني يكشف نوع الصواريخ التي استخدمت بضرب قاعدة "عين الأسد" في العراق

أفاد مصدر أمني مطلع، بأن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، من ذات الطراز التي كانت تستخدم ضد القوات الأمريكية في الأعوام 2006 - 2010.

وأشار، إلى أن "8 صواريخ أصابت القسم الأمريكي في القاعدة، في حين وقع صاروخان على القسم الخاص بالتحالف الدولي".

من جهته، أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تعرض قاعدة "عين الأسد" التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي اليوم الأربعاء.

وكتب المتحدث باسم عملية "العزم الصلح"، واين ماروتو، في تقرير أولي عن الحادث نشره على "تويتر"، أن "10 صواريخ استهدفت القاعدة في الساعة الـ7:20 من فجر اليوم".

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m. (Iraqi time). Iraqi SF are leading the response & investigation. Further information will be released as it becomes available. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021

ولم يكشف ماروتو عما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات المنتشرة في القاعدة.

بدورها، تمكنت القوات الأمنية العراقية، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في القاعدة العسكرية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

المصدر: وكالات