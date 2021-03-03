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القوات العراقية تعثر على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية (صور + فيديو)

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القوات العراقية تعثر على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية (صور + فيديو)
Reuters THAIER AL-SUDANI
قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق
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تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي البلاد.

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وأظهر مقطع فيديو صوره أحد عناصر القوات العراقية، السيارة التي استخدمت منصة لإطلاق الصواريخ العشرة التي استهدفت القاعدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر أمني عراقي، تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد لقصف بالصواريخ.

القوات العراقية تعثر على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية (صور + فيديو)

القوات العراقية تعثر على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية (صور + فيديو)

وفي فبراير الماضي أطلقت إيران 16 صاروخا، من ثلاثة مواقع، سقط 11 منها في قاعدة عين الأسد، في ردة فعلها على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

القوات العراقية تعثر على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية (صور + فيديو)

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، زار قاعدة عين الأسد عام 2018 والتقى بقوات بلاده هناك في زيارة وصفت بـ"السرية".


المصدر: RT

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