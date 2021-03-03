التحالف الدولي يقر بسقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق

أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي اليوم الأربعاء.

وكتب المتحدث باسم عملية "العزم الصلح"، واين ماروتو، في تقرير أولي عن الحادث نشره على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن 10 صواريخ استهدفت القاعدة في الساعة الـ7:20 من فجر اليوم.

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m. (Iraqi time). Iraqi SF are leading the response & investigation. Further information will be released as it becomes available. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021

وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن العراقية تقود جهود التحقيق والتعامل مع الحادث، متعهدا بالكشف عن المزيد من المعلومات لاحقا.

ولم يكشف ماروتو عما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات المنتشرة في القاعدة.

المصدر: RT