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التحالف الدولي يقر بسقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق

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التحالف الدولي يقر بسقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق
Reuters Thaier Al-Sudani
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أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي اليوم الأربعاء.

وكتب المتحدث باسم عملية "العزم الصلح"، واين ماروتو، في تقرير أولي عن الحادث نشره على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن 10 صواريخ استهدفت القاعدة في الساعة الـ7:20 من فجر اليوم.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن العراقية تقود جهود التحقيق والتعامل مع الحادث، متعهدا بالكشف عن المزيد من المعلومات لاحقا.

ولم يكشف ماروتو عما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات المنتشرة في القاعدة.

المصدر: RT

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