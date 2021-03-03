"رويترز": مبعوث بايدن اجتمع سرا مع ممثلين عن الحوثيين

أكدت وكالة "رويترز" أن ممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عقدوا أواخر الشهر الماضي اجتماعا سريا في العاصمة العمانية مسقط.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين قولهما إن المناقشات التي لم يعلن عنها أي طرف جرت بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، في 26 فبراير، أي بعد عشرة أيام من رفع إدارة بايدن "أنصار الله" رسميا من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.

وقال أحد مصدري الوكالة إن الاجتماع جاء ضمن إطار نهج "العصا والجزرة" الجديد الذي تنتهجه إدارة بايدن الذي أعلن الشهر الماضي عن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وعقد الاجتماع، حسب المصدرين، بعد إجراء ليندركينغ مفاوضات مع مسؤولين سعوديين وأمميين في الرياض ضمن جولة خليجية زار خلالها أيضا الإمارات والكويت وقطر.

وكشف المصدران أن المبعوث الأمريكي ضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على محافظة مأرب وسط اليمن وشجع الجماعة على الانخراط بشكل أنشط في مفاوضات افتراضية مع السعودية بشأن وقف لإطلاق النار.

وأكد مصدرا "رويترز" أن السعودية رفعت مؤخرا مستوى تمثيلها في هذه المفاوضات، وأن سفير المملكة لدى اليمن محمد ال جابر هو من يتحدث حاليا مع عبد السلام نيابة عن الرياض.

وذكرت الوكالة أن السعودية في هذه المفاوضات ترغب في تأمين حدودها والحد من تأثير إيران الإقليمي، موضحة أن الرياض تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة عند حدودها، فيما يريد الحوثيون رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

وقال أحد المصدرين إنه، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فستتم إحالته إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث كي يبدأ تحضيرات لإطلاق مفاوضات أوسع ستشمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومقرها في صنعاء.

ويأتي هذا الخبر بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قياديين اثنين في "أنصار الله"، على خلفية تكثيف الجماعة هجماتها على السعودية وتفعيل زحفها العسكري على مأرب.

المصدر: رويترز