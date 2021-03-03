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الجزائر: تفكيك قنبلة كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالعاصمة

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الجزائر: تفكيك قنبلة كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالعاصمة
Reuters
الجيش الجزائري
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فكك الجيش الجزائري شبكة متكونة من 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية في جبال تيبازة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يوم الأربعاء، أكدت التحقيقات أن أحد الموقوفين قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بالكاليتوس في الجزائر العاصمة

وأضافت أن القنبلة موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة.

وأكدت أنه تم تحديد مكانها وتفكيكها يوم الثلاثاء من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش.

المصدر: RT

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