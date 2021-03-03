بالأسماء.. مصر تدرج أدوية يستخدمها معظم المواطنين في قائمة المخدرات

قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، إن قرار إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول المخدرات، جاء بعد اجتماعات لعدد من الجهات.

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وأضاف عوف، لجريدة "الوطن" المصرية، أن دواء الكونجستال أدرج في الجدول، إذ إنه من المواد المخدرة، لكن تجب الإشارة إلى أن دواء الكونجستال نوعان "أقراص وشراب"، موضحا أن الأقراص سيتم تداولها بشكل طبيعي في الصيدليات، أما ما أدرج في جدول المخدرات فهو "شراب كونجستال"، حيث يحتوي على مادة، تتسبب الجرعة العالية منها في إدمان متعاطيها.

وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن الدواء لن يصرف دون روشتة، وسيتم وضع كوته خاصة لكل صيدلية، لافتا إلى أن التقنين يمنع إساءة استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ومن الآن لن يسمح بصرف الأدوية المدرجة في جدول المخدرات الآمن دون روشتة، للحفاظ على حق كل مواطن وعدم إساءة أي دواء.

وأوضح الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة الأزهر، أن السر وراء إدراج الكونجستال، يكمن وراء احتوائه على نسبة من الكافيين، الأمر الذي يدفع بعض متعاطي المخدرات إلى تعاطي كميات منه وإدمانه.

وتابع: "تناول جرعات كبيرة منه دفعة واحدة، يعادل تعاطي مخدر، لاحتوائه على نسبة من الكافيين يجعلها مركزة بشكل أكبر كلما زاد عدد الحبوب التي يتناولها".

المصدر: الوطن