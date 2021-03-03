السفينة المتضررة جراء انفجار في خليج عمان تغادر دبي وتعبر هرمز مجددا

غادرت سفينة Helios Ray التابعة لشركة إسرائيلية ميناء دبي وعادت إلى خليج عمان حيث تعرضت الأسبوع الماضي لانفجار غامض.

وحسب بيانات موقع MarineTraffic.com المختص بتتبع حركة الملاحة البحرية، عبرت السفينة مضيق هرمز وتم رصدها لآخر مرة صباح اليوم الأربعاء قبالة ميناء صحار العماني.

واضطرت السفينة التابعة لأحد أثرى رجال الأعمال في إسرائيل رامي أونغار، في 26 فبراير إلى العودة لدبي، بعد الانفجار الذي وقع على خلفية زيادة التوترات مجددا في المنطقة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.

ورجحت السلطات الإيرانية وقوف إيران وراء الانفجار الذي خلف ثغرات في هيكل السفينة.

المصدر: RT