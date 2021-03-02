مصر.. بدء تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا السبت المقبل

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بدء تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات كورونا السبت المقبل، بعد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني منذ الأحد الماضي.

وأكد مصدر مطلع بوزارة الصحة المصرية لـ"الأخبار"، أن "عدد المسجلين للحصول على اللقاح على الموقع الإلكتروني تجاوز 100 ألف مواطن، وأنه سيتم إبلاغ من قاموا بالتسجيل بالتوجه لأقرب مركز أو وحدة صحية من الـ46 التي خصصتها الوزارة لتلقي اللقاحات للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح".

وأشار إلى أن "الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للأكثر تضررا من أصحاب الأمراض المزمنة من المصابين بالأورام والفشل الكلوي وأمراض القلب أو مضاعفات مرضى السكري والضغط، ومن ثم يجب عليهم عند الحضور للتطعيم إحضار التقارير الطبية الخاصة بهم وستتم متابعتهم باستمرار للاطمئنان عليهم حتى الحصول على الجرعة الثانية بعد 21 يوما وبعدها تتم متابعتهم أيضا".

المصدر: "أخبار اليوم"