المغرب.. 393 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 112 يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 484159 حالة.

كما سجلت ثماني وفيات نزولا من 14 يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات بسبب الفيروس إلى 8645 حالة.

وتعافت 523 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلي 469868 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن ثلاثة ملايين و657468 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، في حين تلقى 293857 الجرعة الثانية.

المصدر: رويترز