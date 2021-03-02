مصر.. تحذيرات من الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من طقس غير مستقر على البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وهذه الحالة المتوقع حدوثها بدءا من اليوم الثلاثاء.

وأكد الخبراء أن التحذيرات جاءت نتيجة توقعات من حدوث انخفاضات في درجات الحرارة تشمل جميع المحافظات، ليسود طقس بارد مع انخفاض في درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية تبدأ من الغد، وتستمر حتى يوم الخميس.

وتوقع الخبراء أن تنخفض الحرارة من اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء الذي يشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة.

وتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

وتوقعوا أيضا أن تشهد البلاد أمطار على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، أن فصل الشتاء لم ينته بعد، وما زال يفصلنا عن فصل الربيع نحو 20 يوما، ناصحا المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة حتى الإعلان رسميا عن انتهاء الشتاء وبداية الربيع.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أنه لا يجب أن ينخدع المواطن باستقرار الطقس وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار: "بلاش نبدأ نخفف ملابسنا إحنا لسه في فصل الشتا".

وحذر شاهين من تغيير الملابس، مشددا على أن تغيير الملابس سيتسبب في الإصابة بنزلات برد مباشرة، ويجب بقدر الإمكان الالتزام بارتداء الملابس الشتوية حتى بعد إعلان بدء فصل الربيع.

المصدر: الوطن