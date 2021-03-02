تونس تعلن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد والمكتشفة ببريطانيا، في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة أن نظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة تم اكتشافها إن كانت الجنوب إفريقية أو بالبرازيلة.

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ولم تكشف الوزارة أين تم اكتشاف السلالة المتحورة من الفيروس أو عدد المصابين بها.

ودعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى استمرار انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد.

وعقدت اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا اليوم اجتماعها الدوري الذي خصص لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على المستوى الوطني والعالمي وتدارس مختلف الإجراءات العملية لمزيد التوقي من انتشار فيروس كورونا في تونس خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن تونس كانت أعلنت عن فرض الحجر الصحي الإجباري منذ يوم 1 فبراير الماضي على جميع الوافدين من الخارج وتعليق الرحلات الجوية مغادرة ووصولا وعبورا من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا التي سجلت انتشار سلالات متحورة من كورونا.

المصدر: وات