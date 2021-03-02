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الكاظمي: هناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة العراقية

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الكاظمي: هناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة العراقية
أرشيف
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود محاولات لعرقلة عمل حكومته، فيما أشار إلى أنها (الحكومة) منعت انهيار العراق اقتصاديا وماليا.

وقال خلال جلسة مجلس الوزاء اليوم، إن "البلد يمر بأزمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا وأقدمنا على خطوة إصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء".

وأضاف، أن "الورقة البيضاء ساهمت في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الأوضاع".

ويمر العراق بأزمة مالية دفعت مجلس النواب إلى تشريع قانون الاقتراض بعدما واجهت حكومة الكاظمي صعوبات في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يقدر عددهم بستة ملايين شخص من أصل 40 مليون عراقي.

 

المصدر: RT

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