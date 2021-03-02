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الإمارات.. وفاة أول سكرتير خاص للشيخ زايد (فيديو)

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الإمارات.. وفاة أول سكرتير خاص للشيخ زايد (فيديو)
انستغرام
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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توفي، اليوم الثلاثاء، أحمد بن محمود المحمود البلوشي، أول سكرتير خاص لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عن عمر قارب الـ 99 عاما.

وشغل البلوشي منصب السكرتير الخاص للشيخ زايد لمدة 40 عاما، منذ توليه مقاليد ممثل حاكم أبوظبي في مدينة العين، في فترة ما قبل الاتحاد.

ونقلت صحيفة "البيان" عن السفير محمد المحمود، نجل الفقيد، أن والدهم كان أول سكرتير خاص، حيث عمل تحت إمرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي اختاره ليكون كاتبا، لتميزه بحسن كتابة الخط العربي، وكان يتولى كتابة الرسائل الخاصة التي يوجهها الشيخ زايد لإخوانه الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء.

وتفاعل الإماراتيون مع خبر الوفاة، حيث غردوا بصور ومقاطع فيديو للراحل، مع دعوات بالرحمة والمغفرة.

المصدر: RT+البيان

 

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