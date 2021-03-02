الفلبين تعلن العثور على رفات 4 من مواطنيها قتلهم "داعش" في ليبيا منذ 6 سنوات

أعلنت الفلبين، اليوم الثلاثاء، العثور على موقع رفات 4 من مواطنيها قتلوا على يد تنظيم "داعش" في ليبيا قبل 6 سنوات.

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وقالت السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان إنه "بمساعدة السلطات الليبية، تم تحديد قبور 4 من عمال النفط الفلبينيين، الذين تم اختطافهم وإعدامهم من قبل "داعش" عام 2015".

ونقلت السفارة عن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو إل لوكسين جونيور قوله إنهم تمكنوا أمس الاثنين من تأكيد موقع رفات الفلبينيين الأربعة في مقبرة الظهر الحمر، التي تبعد عن مدينة درنة شرق ليبيا نحو 10 كيلومترات، دون توضيح كيفية معرفة ذلك.

ولفتت السفارة إلى أن هؤلاء تم خطفهم مع اثنين من زملائهم في العمل من النمسا والتشيك من قبل "داعش" أثناء هجوم على حقل نفطي جنوبي ليبيا في 6 مارس 2015، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك معلومات متوفرة عن العمال المختطفين إلا منذ نحو عامين، حين تم العثور على حاسوب كان بحوزة مقاتلي "داعش"، ويحوي فيديو يظهر عملية إعدامهم.

المصدر: الأناضول