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سفارة العراق لدى الأردن تعلق دوامها أسبوعا بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

سفارة العراق لدى الأردن تعلق دوامها أسبوعا بسبب كورونا
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سفارة العراق في عمان
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أعلنت السفارة العراقية لدى عمان، الاثنين، عن تعليق الدوام في جميع أقسامها بما فيها القسم القنصلي اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوع.

وأشارت السفارة في بيان لها، أن "الإغلاق يأتي نظرا لإصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا".

وأضافت: "بناء على توصيات خلية الأزمة الأردنية بهذا الشأن وحرصا على سلامة الجميع، قررنا تعليق الدوام من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع".

وأكدت أنها تعمل بشكل متواصل مع السلطات الصحية في المملكة، بهدف منع انتشار العدوى.

Опубликовано ‎السفارة العراقية في الأردن‎ Понедельник, 1 марта 2021 г.

المصدر: "قناة المملكة"

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