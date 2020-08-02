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سفير العراق في الأردن يغرد في الذكرى الـ 30 لغزو الكويت!

أخبار العالم العربي

سفير العراق في الأردن يغرد في الذكرى الـ 30 لغزو الكويت!
Reuters
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غرد السفير العراقي في الأردن، على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، بمناسبة الذكري الثلاثين لغزو الكويت، واصفا ما جرى بأنه "تصرف أرعن وغير مسؤول".

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ولفت رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في الأردن إلى أن غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين "تحمّل تبعاته شعبان شقيقان جاران وأمة عربية بأكملها لسنوات طويلة".

المصدر: تويتر

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