سفير العراق في الأردن يغرد في الذكرى الـ 30 لغزو الكويت!

غرد السفير العراقي في الأردن، على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، بمناسبة الذكري الثلاثين لغزو الكويت، واصفا ما جرى بأنه "تصرف أرعن وغير مسؤول".

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ولفت رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في الأردن إلى أن غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين "تحمّل تبعاته شعبان شقيقان جاران وأمة عربية بأكملها لسنوات طويلة".

اليوم تصادف الذكرى ال (٣٠) للتصرف الأرعن والغير مسؤول من قبل نظام دكتاتوري دموي والذي تحمل تبعاته شعبين شقيقين جارين وأمة عربية باكملها لسنوات طويلة

حمى الله #العراق و #الكويت من كل سوء 🤲

🇮🇶🤝🇰🇼 — حيدر العذاري | Haidar Al Athari (@HaidarHadi) August 2, 2020

المصدر: تويتر