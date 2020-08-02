قبل 30 عاما.. أول من وقف لنصرة الكويت من العرب!

في الذكرى الثلاثين لغزو الكويت، لفت نشطاء بشكل خاص إلى الدور السعودي والمصري الهام في الوقوف ضد الاحتلال العراقي للكويت، مشيرين إلى مشاركة القاهرة العسكرية في تحرير هذا البلد.

واستعرض عدد من النشطاء ما جرى في القمة العربية التي انعقدت بالقاهرة في 15 أغسطس 1990، التي دانت غزو الكويت، وطالبت العراق بسحب قواته على الفور، واستجابت لطلب سعودي بإرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج.

رحمه الله كان رجل السياسة الخارجيه الحكيمة بلا منازع رجل الواقع المتزن ولا ينسى مثلا موقفه الحازم في مؤتمر قمة القاهره 1990 بعد اعتداء العراق العربي الذي يتغنى بالعروبه عن طريق البوق صدام حسين وحزب البعث على جيرانه العرب في الخليج — -- . -- (@hazamturki) May 5, 2020

وشددت بعض الأصوات على موقف مصر من احتلال الكويت، وشدد أحدها على أن القاهرة كانت أول عاصمة اعترضت على احتلال الكويت، وأرسلت قوات لتحريرها.

الفوضى التي عمت خلال اجتماع القمة العربية الطارئ في #القاهرة في ١٠ اب ١٩٩٠ ويلاحظ اعتماد دول الخليج على الصومال ولبنان وجيبوتي لنيل الأغلبية في التصويت مع غياب تونس التي رفضت حضور قمة دون إعداد جيد لها. pic.twitter.com/tb6VBdPmUB — العراق زمان (@IraqZaman2) August 9, 2019

ولفت آخر إلى دور مصري مماثل أكثر قدما، ويتمثل في موقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من سعي العراق في عهد عبد الكريم قاسم إلى ضم الكويت، حيث رفضت القاهرة حينها ما بُيت، بشدة وتوعدت بإرسال قوات للدفاع عن الكويت.

يتهم البعض الزعيم جمال عبد الناصر بأنه كان معاديا للأنظمة الملكية والأميرية في الخليج العربي وهو إتهام باطل بدليل التعاون والزيارات المتبادلة وحين اراد عبد الكريم قاسم غزو الكويت وضمها لجمهورية العراق رفض عبد الناصر ذلك رفضا قاطعا وهدد بإرسال قوات مصرية للدفاع عن الكويت pic.twitter.com/8yLBeomR00 — منال الرميحي 🇧🇭 (@ManalAlRomaihi) August 1, 2020

كما نوه بعض النشطاء بما قام به قادة دول الخليج تجاه تلك الكارثة، مشيرين إلى أنهم "تجاوزوا تلك الظروف القاهرة بحكمة وبتكاتف الجميع نصرة للكويت".

المصدر: RT