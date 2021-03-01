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السيسي يدرس إنشاء مدينة للعدالة

أخبار العالم العربي

السيسي يدرس إنشاء مدينة للعدالة
Reuters
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

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وأكد السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة ووزير العدل أنه سيتم إنشاء المدينة مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بمان فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث "وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة".

المصدر: RT

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