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​الحكومة المصرية تكشف مستجدات بناء أطول برج في إفريقيا

مال وأعمال

​الحكومة المصرية تكشف مستجدات بناء أطول برج في إفريقيا
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أعلنت الحكومة المصرية، أنه تم تنفيذ 60 طابقا بالبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

​الحكومة المصرية تكشف مستجدات بناء أطول برج في إفريقيا

ويقع البرج في منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والتي تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

​الحكومة المصرية تكشف مستجدات بناء أطول برج في إفريقيا

وأوضحت الحكومة أن نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 33 %.

وتعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط.

​الحكومة المصرية تكشف مستجدات بناء أطول برج في إفريقيا

المصدر: اليوم السابع

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