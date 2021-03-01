مصر.. برلمانية تتهم "الشريحة الغاطسة" في الزيادة السكانية

حملت النائبة البرلمانية في مصر هالة أبو السعد 20% من سكان مصر مسؤولية 48% من المشكلة السكانية في البلاد مطلقة عليهم لقب "الشريحة الغاطسة".

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وأوضحت النائبة المصرية خلال لقاء تلفزيوني أن "هذه الشريحة هي التي تعتبر الأكثر فقرا في الثقافة والمعتقدات، وهي التي تولد 48% من المشكلة السكانية، وبالتالي فإن الدولة يجب أن تركز جهودها على هذه الشريحة وإدارتها بشكل مختلف، واستخدام الرائدات الريفيات بفكر جديد ومتطور".

وأوضحت أنها "تقدمت بطلب مناقشة عمل عامة بخصوص قضية الزيادة السكانية، والحكومة اكتشفت أن التعداد السكاني لمنطقة ما بلغ 100 ألف نسمة لذلك جرى بناء مستشفى لخدمتهم، لكن تردد عليها 400 ألف نسمة، وهو ما سيترتب عليه نقص في المستلزمات الطبية".

وأضافت أبو السعد في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر": "مصر تشهد تنمية عمرانية في كل مكان، وهو ما لم نكن نحلم به، وبالتالي فإن الدولة المصرية تتعامل بشكل جيد مع التوزيع السكاني، لخلخلة السكان من وسط الدلتا ونقلهم إلى المجتمعات العمرانية مختلفة".

المصدر: أخبار اليوم