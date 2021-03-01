الجزائر العاصمة.. انطلاق عملية ترحيل عائلات من حيين قصديريين
Reuters Ramzi Boudina
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvdf
انطلقت في العاصمة الجزائرية أمس الأحد عملية ترحيل عائلات من حيين قصديريين، هما السكومبري في بلدية براقي، والدوزي في دار البيضاء بباب الزوار.
وتخص العملية 112 عائلة من الحي القصديري محمودي المعروف بسكومبري و17 عائلة من باب الزوار.
وأوضح بدو شريف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي، أن تلك العائلات تم إعادة إسكانها في سكنات لائقة بحوش الميهوب ببراقي.
وحسب بدو، فإن العملية ستتواصل لتشكل إعادة إسكان الأشخاص المقيمين في السكنات الاقتصادية والسكنات الاجتماعية في الأيام المقبلة.
#بالصور— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) February 28, 2021
الجزائر العاصمة: ترحيل 128 عائلة ب #براقي و #باب_الزوارpic.twitter.com/R4d6V4Wn2s
المصدر: النهار أونلاين