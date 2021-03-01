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الجزائر العاصمة.. انطلاق عملية ترحيل عائلات من حيين قصديريين

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الجزائر العاصمة.. انطلاق عملية ترحيل عائلات من حيين قصديريين
Reuters Ramzi Boudina
أحياء سكانية جديدة في ضواحي الجزائر (صورة أرشيفية)
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انطلقت في العاصمة الجزائرية أمس الأحد عملية ترحيل عائلات من حيين قصديريين، هما السكومبري في بلدية براقي، والدوزي في دار البيضاء بباب الزوار.

وتخص العملية 112 عائلة من الحي القصديري محمودي المعروف بسكومبري و17 عائلة من باب الزوار.

وأوضح بدو شريف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي، أن تلك العائلات تم إعادة إسكانها في سكنات لائقة بحوش الميهوب ببراقي.

وحسب بدو، فإن العملية ستتواصل لتشكل إعادة إسكان الأشخاص المقيمين في السكنات الاقتصادية والسكنات الاجتماعية في الأيام المقبلة.

المصدر: النهار أونلاين

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