بومبيو: كثيرون في السعودية يرغبون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن "كثيرين بالسعودية يرغبون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، آملا بانضمام الرياض "لاتفاقيات أبراهام" التي أبرمت خلال إدارة دونالد ترامب.

في تسجيل مصور موجه إلى "حركة مكافحة معاداة السامية"، أضاف بومبيو أنه "خلال رئاسة ترامب، وافقت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات مع إسرائيل".

وتابع: "ثبت بأن توقع المستقبل صعب بالنسبة إلي"، معربا عن اعتقاده بأن "الكثير من الدولة الأخرى ستسعى لإقامة علاقات مع إسرائيل".

وأضاف بومبيو: "آمل بأن تجد المملكة العربية السعودية طريقها للانضمام إلى اتفاقات أبراهام. أعلم أن كثيرين داخل هذا البلد يريدون أن يتحقق ذلك".

المصدر: "أ ف ب"