انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أصبح حقيقة

تحت رعاية انتصار السيسي أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الأولى عام 2021 والتى تتم إدارتها من خلال المجلس الأعلى للثقافة.

وقالت السيسي حرم الرئيس المصري، في بدء الاحتفالية بكلمة مسجلة، "إن الاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق".

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويا، لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.

وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر. ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال: مؤسسات الدولة بإشراف المجلس الأعلى للثقافة، وهو الهدف الأساسى من صدور قانون الجائزة تشجيعا للفائزين على الاستمرار فى إبداعهم.

السيدة انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير.. حلم أولادنا سيصبح حقيقة وأطفالنا هم مستقبلنا ❤️ pic.twitter.com/UonK3yyEbN — CBC Egypt (@CBCEgypt) February 28, 2021

المصدر: اليوم السابع، CBC