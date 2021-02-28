السودان.. العمل على إنشاء مركز لزراعة الكبد في البلاد

أفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية، بأن المركز القومي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في السودان، يعمل على إنشاء مركز لزراعة الكبد بهدف توطين هذه الخدمة الاستشفائية في البلاد.

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ووفق الوكالة فإن إنشاء هذا المركز يساهم بفاعلية في اقتصاد البلاد، حيث سيوفر على الدولة ما لا يقل عن 10 مليون دولار سنويا وهي تكلفة علاج المواطنين بالخارج.

ولفتت الوكالة إلى أن رجل الأعمال السوداني محمد صالح إدريس يساهم بنسبة 70% من كلفة إنشاء مركز زراعة الكبد، فيما تتكفل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالمبلغ المتبقي، على أن يتم استكمال البناء في يونيو 2021.

وكان المركز القومي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في السودان، وبسبب ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي ومضاعفاته، عمل على تأهيل غرفة العمليات بمستشفى ابن سينا في الخرطوم إلى حين اكتمال بناء مركز زراعة الكبد.

المصدر: سونا