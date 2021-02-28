رئيس الحكومة الأردنية يطلب استقالة وزيرين إثر مخالفتهما قيود كورونا

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة طلب استقالة وزيرين في حكومته إثر مخالفتهما قيود كورونا.

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ولفتت وكالة "عمون" الإخبارية، إلى أن الخصاونة طلب من وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتهما من الحكومة، بسبب حضورهما مأدبة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع، المتعلقة بقيود كورونا في البلاد.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الأدرن إلى 386,496 بينما تم تسجيل 4,675 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: عمون