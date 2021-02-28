 
مباشر

رئيس الحكومة الأردنية يطلب استقالة وزيرين إثر مخالفتهما قيود كورونا

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة الأردنية يطلب استقالة وزيرين إثر مخالفتهما قيود كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pv75

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة طلب استقالة وزيرين في حكومته إثر مخالفتهما قيود كورونا.

إقرأ المزيد
الأردن يسجل 2584 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأردن يسجل 2584 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ولفتت وكالة "عمون" الإخبارية، إلى أن الخصاونة طلب من وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتهما من الحكومة، بسبب حضورهما مأدبة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع، المتعلقة بقيود كورونا في البلاد. 

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الأدرن إلى 386,496 بينما تم تسجيل 4,675 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا