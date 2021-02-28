الدفاع المدني السعودي يحصي ويزيل آثار سقوط صاروخ باليستي فوق الرياض

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي، محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت "حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة".

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وأفاد موقع "سبق" السعودي بأن "شظايا الصاروخ تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة"، مشيرا إلى أنه "نتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرارا مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن أمس السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه العاصمة الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي المملكة.

وأشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه".

المصدر: "سبق" + وكالات سعودية