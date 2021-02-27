مستشار السيسي يكشف عن حالات إصابة بكورونا بعد يوم من تلقي لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، يوم السبت، إن السلطات تتابع بدقة شديدة نتيجة الحصول على اللقاح ضد كورونا.

وصرح محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، بأن أعدادا كبيرة من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات لم يتعرضوا لآثار جانبية واضحة، فالبعض يشعر بالألم مكان الحقن أو وجود احمرار أو تكسير في الجسم.

وكشف أن هناك حالة أو حالتين أصيبت بفيروس كورونا بعد يوم أو يومين من الحصول على اللقاح، حيث علق قائلا: "هذه الإصابة ليست بسبب الحصول على اللقاح، لأن هناك فترة حضانة ما بين الإصابة وحدوث المرض، واللقاح يبدأ في العمل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى بنحو 15 يوما، وبالتالي كان الشخص الذي حصل على اللقاح سيصاب بكورونا، لكن صادف حدوث توافق بين ظهور الأعراض بعدما حصل على التطعيم".

وأكد مستشار الرئيس المصري أن "اللقاحات المتوفرة ثبت فاعليتها على الطفرات الجديدة، لكن هذا الأمر في حاجة إلى متابعة مستمرة ودقيقة"، مشيرا إلى وجود مراكز علمية في الجامعات والمؤسسات المصرية ترصد أي احتمالية لزيادة أو وجود طفرة أخرى جديدة من هذا الفيروس".

وأوضح محمد عوض تاج الدين أنه جرى رصد 3 أنواع من فيروسات كورونا المتحورة حول العالم، في البرازيل، بريطانيا، وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن اللجان العلمية تدرس ماهية هذه الأنواع وتأثير اللقاحات عليها.

وأضاف تاج الدين أن "تحور الفيروسات أمر طبيعي جدا وليس شيئا جديدا أو غير متوقع، إذ أن التغيرات الجينية تحمل أنواع جديدة، وحتى الآن النوع السائد من كورونا في مصر وأفريقيا كلها هو النوع القديم".

وفي السياق ذاته، كشف مستشار الرئيس لشؤون الصحة عن حقيقة حدوث موجة إصابات ثالثة في مصر بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة.

وقال تاج الدين إن مصر تخطت "قمة الموجة الثانية"، موضحا أنها تمر حاليا بحالة تذبذب في أعداد الإصابات.

وأضاف أن ذروة الموجة انتهت لكن ما زالت توابعها مستمرة، مؤكدا ضرورة اتباع كل الوسائل الوقائية.

وبين أنه في حال عدم مراعاة الإجراءات الوقائية قد تحدث زيادة في أعداد الإصابات، مشيرا إلى أن زيادة الأعداد في نهاية مارس وأبريل مبنية على توقع الظواهر الاجتماعية والصحية وبعض ما يحدث في الدول الأخرى.

وشدد على أنه إذا لم يحدث التزام بالقواعد فإن الفيروس موجود وقد ينتشر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية