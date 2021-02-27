مصر.. الإفتاء ترد على تصريح منسوب للمفتي تسبب في جدل واسع

ردت دار الإفتاء المصرية، على تصريحات منتشرة على لسان مفتي مصر شوقي علام، سببت جدلا واسعا.

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ونفت دار الإفتاء التصريحات التي زعمت أنه قال إن البيت غير المسجل بالشهر العقاري لا تدخله الملائكة.

وكتبت الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها، حقا إذا لم تستح فافعل ما تشاء".

وأضافت: "العجيب أن يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّار".

وتابعت: "قبحكم الله، جمعتم جهلا وكذبا وزورا".

المصدر: RT